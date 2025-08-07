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Белорусские аграрии намолотили 4 млн тонн зерна

07 августа 2025 06:07
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Качественно и без потерь, не теряя ни одной минуты. Аграрии Беларуси намолотили четыре миллиона тонн зерна, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как того требует Президент, работа в полях организована четко и идет почти круглосуточно, комбайнеры используют любое окно возможностей.

Белорусские аграрии намолотили 4 млн тонн зерна-2

Свой вклад, с учетом климатических особенностей, вносит каждая область. Традиционно, в этот период активнее других общую копилку пополняют южные регионы, где колос вызревает раньше. В Брестской области намолотили уже миллион 92 тысячи тонн зерна. Не отстают Минская и Гродненская. На их счету более 800 тысяч тонн золота полей. Свыше 400 собрали в Могилевском и Гомельском регионах. И 308 тысяч тонн отправили в закрома комбайнеры Витебской области. По стране обмолотили уже 40 % полей с зерновыми и зернобобовыми культурами. Это без учета кукурузы, гречихи и проса.

# Уборочная кампания

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