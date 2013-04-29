В Жлобине задержана группа нелегальных таксистов

Новости Беларуси. У жлобинских таксистов-нелегалов могут конфисковать автомобили. Сотрудники финансовой милиции задержали целую группу, которая занималась незаконным извозом. Для этого злоумышленники наладили схему, по которой фактически работают все службы такси. Звонки принимал диспетчер, после чего отправлял вызовы своим водителям.

Уже известно, что, заступая на вахту, те не проходили ежедневное медицинское обследование, а также необходимый досмотр автомобиля.

В итоге два индивидуальных предпринимателя оштрафованы на сумму более 5 млн. рублей. В отношении водителей такси, работавших без регистрации, материалы проверки направлены в суд, где будет решаться вопрос о конфискации машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.