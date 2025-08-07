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СК: минчанин обманул клиентов на 190 тыс. рублей под видом ритуальных услуг

07 августа 2025 06:42
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Обманывал клиентов и вкладывал деньги в другой бизнес. В Следственном комитете сообщили подробности мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Пять лет назад 43-летний житель Минска создал ритуальное агентство. Клиенты охотно пользовались услугами, доверяя свои деньги, но вместо развития законного дела предприниматель выбрал путь обмана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, мужчина расширил сферу деятельности, в его компании появились новые услуги – техническое обслуживание автомобилей.

СК: минчанин обманул клиентов на 190 тыс. рублей под видом ритуальных услуг-2

Юрий Пехота, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
С этого времени он активно заключал договоры с потенциальными покупателями, предлагая услуги не только по изготовлению памятников, благоустройству мест захоронения, но и покупке шиномонтажного оборудования. Взамен выполнения обязательств, полученные средства им направлялись на развитие СТО и личные нужды. Свою компанию минчанин оформил на жену, сделав ее формальным директором. Это была лишь ширма. Именно он вводил в заблуждение клиентов, прикрываясь ее именем. Фигурант каждый раз находил все новые причины неисполнения обязательств. Возмущенные действиями бизнесмена заказчики обратились с заявлениями в правоохранительные органы. 

Без малого за два года обвиняемый завладел имуществом и денежными средствами индивидуального предпринимателя, пяти организаций и 19 физических лиц на сумму более 190 тысяч рублей. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Бизнесмену предъявлено обвинение, применена мера пресечения в виде личного поручительства. 

# Следственный Комитет # Юрий Пехота # Мошенничество

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