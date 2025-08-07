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В сельхозпредприятии «Гастелловское» намолотили свыше 3 тыс. тонн зерновых

07 августа 2025 06:33
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Аграрии по всей стране на передовой. Только с полей сельхозпредприятия «Гастелловское» намолочено свыше 3 тысяч тонн зерновых и еще 1 000 тонн рапса. Три десятка механизаторов трудятся весь световой день. Дождь временами прерывает работу, но высокая влажность положительно сказалась на урожае. Так, клейковина продовольственной пшеницы третьего класса – 26 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сельхозпредприятии «Гастелловское» намолотили свыше 3 тыс. тонн зерновых-2

Сергей Шавлюга, комбайнер сельхозпредприятия «Гастелловское»:
Нравится убирать в первую очередь хлеб, кормить страну – это самое главное. Когда зерно в бункер сыпется, радость на душе, и зарплата тогда, и уважение к труду, и ко всему совсем другое. Хлеб убирать – это очень хорошее дело. 

В сельхозпредприятии «Гастелловское» намолотили свыше 3 тыс. тонн зерновых-4

Александр Гончаров, заместитель директора сельхозпредприятия «Гастелловское»:
Урожай в этом году стоит очень хороший. Соответственно, мы его убираем. Уже и видим, что, скорее всего, будет лучше, чем прошлогодний. Убираем качественно и без потерь. 

С одного гектара на сельхозпредприятии получают около 100 центнеров зерна. Уборочную здесь намерены завершить к 20 августа, однако погода может внести коррективы. 

# Сельское хозяйство # Уборочная кампания

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