В сельхозпредприятии «Гастелловское» намолотили свыше 3 тыс. тонн зерновых

Аграрии по всей стране на передовой. Только с полей сельхозпредприятия «Гастелловское» намолочено свыше 3 тысяч тонн зерновых и еще 1 000 тонн рапса. Три десятка механизаторов трудятся весь световой день. Дождь временами прерывает работу, но высокая влажность положительно сказалась на урожае. Так, клейковина продовольственной пшеницы третьего класса – 26 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шавлюга, комбайнер сельхозпредприятия «Гастелловское»: Нравится убирать в первую очередь хлеб, кормить страну – это самое главное. Когда зерно в бункер сыпется, радость на душе, и зарплата тогда, и уважение к труду, и ко всему совсем другое. Хлеб убирать – это очень хорошее дело.

Александр Гончаров, заместитель директора сельхозпредприятия «Гастелловское»:

Урожай в этом году стоит очень хороший. Соответственно, мы его убираем. Уже и видим, что, скорее всего, будет лучше, чем прошлогодний. Убираем качественно и без потерь.

С одного гектара на сельхозпредприятии получают около 100 центнеров зерна. Уборочную здесь намерены завершить к 20 августа, однако погода может внести коррективы.