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В Могилеве задержали дебошира: милиция ищет пострадавших

05 апреля 2017 13:40
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Новости Беларуси. Могилевские следователи задержали 22-летнего жителя города, который неоднократно нарушал общественное спокойствие, нападал на горожан, оскорблял их.

Так, известны случаи, когда он избил молодого человека,

а на мужчину опрокинул мусорное ведро. Все это дебошир фиксировал на видео, а затем выкладывал в сеть. Следствие полагает, что пострадавших может быть гораздо больше, поэтому просит сообщить о других случаях нападений местным правоохранителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Хулиганство

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