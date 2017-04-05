В Могилеве задержали дебошира: милиция ищет пострадавших

Новости Беларуси. Могилевские следователи задержали 22-летнего жителя города, который неоднократно нарушал общественное спокойствие, нападал на горожан, оскорблял их.

Так, известны случаи, когда он избил молодого человека,

а на мужчину опрокинул мусорное ведро. Все это дебошир фиксировал на видео, а затем выкладывал в сеть. Следствие полагает, что пострадавших может быть гораздо больше, поэтому просит сообщить о других случаях нападений местным правоохранителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.