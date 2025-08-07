Латвия готовится залезть в долги ради милитаризации. Правительство прибалтийской республики представило список оборонных потребностей, которые собирается оплатить с помощью нового кредитного фонда ЕС на 150 миллиардов евро. Напомним, средства из него должны пойти на коллективные закупки оружия государствами союза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рига обозначила сумму будущей задолженности в размере от 4 до примерно 8,5 миллиардов евро. Власти заявляют, что увеличение расходов на милитаризацию якобы обусловлено текущей геополитической ситуацией и угрозой со стороны Востока. Отметим, из 18 европейских стран, которые уже встали в очередь за кредитами общей суммой в 127 миллиардов евро, самый большой запрос сделала Польша. Варшава планирует занять около 45 миллиардов, что составляет почти треть от общего объема доступных средств.