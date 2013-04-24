Белорус, надеясь выиграть квартиру, ограбил распространителя лотерейных билетов

Новости Беларуси. Необычное преступление в Гродно. В мечтах о быстрых деньгах и невероятном везении житель города обокрал палатку с лотереями. Правда, проверить заветные билеты он так и не успел. Вскоре после преступления горе-грабителя, а, как выяснилось позже, еще и преступника-рецедивиста, задержали.

Рецидивист из Гродно решил ещё раз испытать судьбу. Грабитель был уверен: на этот раз фортуна точно от него не отвернётся. Разбогатеть, ограбив, к примеру, банк, ему показалось банально и опасно. Крупная сумма в кошельке должна была появиться относительно законно. Глаза у злоумышленника «загорелись», когда увидел лотереи. Правда, денег на покупку не нашлось.

Вячеслав Демидович, начальник отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД Гродно:

В городе Гродно была зарегистрирована довольно оригинальная кража. Мужчина, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в последнее время вёл бродяжнический образ жизни. Ранее привлекался за совершение краж, грабежей, сейчас решил испытать фортуну, похитив лотерейные билеты.

В качестве жертвы выбрал женщину, торгующую лотерейными билетами на автовокзале. Продумал все до мелочей: место бойкое, людей много - казалось, скрыться можно было без проблем.

Правда, воровать с прилавка сотни, как ему казалось, счастливых лотерей, не отважился. Дождался окончания рабочего дня и выхватил сумку с уже упакованным товаром.

Распространитель с семилетним стажем Нина Васько даже не успела среагировать. Говорит, всегда дарила людям надежду на удачу, а тут удача чуть не покинула её саму.

Нина Васько, распространитель лотерейных билетов:

То ли глупый, то ли… Ну, вообще человек, который не думает про других, думает только про себя. Потому как сразу стал просить, ты прости меня. Не знаю, что он хотел, хотел нажиться, хотел выиграть. По всей видимости, он проследил эту сумку, потому что всё быстро было сработано. Это было буквально пару секунд.

Но быстрая реакция не спасла злоумышленника. Крики женщины о помощи и убегающий человек с большой сумкой — прохожие сразу поняли, что к чему. И задержали рецидивиста. Спустя считанные минуты подъехала милиция.

Сейчас вор в следственном изоляторе, возбуждено уголовное дело. А мужчина вместо головоломки с вычёркиванием цифр в лотерейном билете гадает, сколько времени придётся провести за решёткой на этот раз. За подобное преступление предусмотрено максимальное наказание: до 4 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.