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Крупнейший за последние 20 лет лесной пожар бушует на юге Франции

07 августа 2025 05:56
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Крупнейший за последние 20 лет лесной пожар бушует на юге Франции. Огненная стихия охватила более 14 тысяч гектаров в департаменте Од и унесла жизнь одного человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший за последние 20 лет лесной пожар бушует на юге Франции-2

Еще 9 пострадали, в том числе семь пожарных, есть один пропавший без вести. Без электричества остались около 2,5 тысячи домов. На борьбу с огнем направились почти две тысячи пожарных. Огонь распространяется с невероятной скоростью, что затрудняет работу специалистов. Национальная метеорологическая служба объявила наивысший уровень опасности.

# Пожары # франция

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