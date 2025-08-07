Крупнейший за последние 20 лет лесной пожар бушует на юге Франции. Огненная стихия охватила более 14 тысяч гектаров в департаменте Од и унесла жизнь одного человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще 9 пострадали, в том числе семь пожарных, есть один пропавший без вести. Без электричества остались около 2,5 тысячи домов. На борьбу с огнем направились почти две тысячи пожарных. Огонь распространяется с невероятной скоростью, что затрудняет работу специалистов. Национальная метеорологическая служба объявила наивысший уровень опасности.