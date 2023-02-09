Попросили ещё 1,5 млн евро. Минобороны Эстонии не хватает денег для сноса советских памятников

Новости Эстонии. Министерство обороны Эстонии попросило 1,5 миллиона евро на снос советских памятников. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эстонии. Министерство обороны Эстонии попросило 1,5 миллиона евро на снос советских памятников. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С этой просьбой ведомство обратилось в Минфин, и уже сегодня, 9 февраля, на заседании правительства это решение, как ожидается, будет принято. По крайней мере, ни у одной из заинтересованных сторон это не вызывает сомнений. И это не первый случай выделения финансирования.
Ранее Минобороны Эстонии уже получило почти миллион евро на войну с советскими монументами. Но фронт работ оказался таким обширным, что средств оказалось недостаточно. В Эстонии уже снесли 64 памятника времен СССР. На очереди еще 150 монументов.
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