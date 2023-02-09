Попросили ещё 1,5 млн евро. Минобороны Эстонии не хватает денег для сноса советских памятников

С этой просьбой ведомство обратилось в Минфин, и уже сегодня, 9 февраля, на заседании правительства это решение, как ожидается, будет принято. По крайней мере, ни у одной из заинтересованных сторон это не вызывает сомнений. И это не первый случай выделения финансирования.