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Попросили ещё 1,5 млн евро. Минобороны Эстонии не хватает денег для сноса советских памятников

09 февраля 2023 10:13
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Новости Эстонии. Министерство обороны Эстонии попросило 1,5 миллиона евро на снос советских памятников. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Попросили ещё 1,5 млн евро. Минобороны Эстонии не хватает денег для сноса советских памятников-1

С этой просьбой ведомство обратилось в Минфин, и уже сегодня, 9 февраля, на заседании правительства это решение, как ожидается, будет принято. По крайней мере, ни у одной из заинтересованных сторон это не вызывает сомнений. И это не первый случай выделения финансирования.  

Попросили ещё 1,5 млн евро. Минобороны Эстонии не хватает денег для сноса советских памятников-4

Ранее Минобороны Эстонии уже получило почти миллион евро на войну с советскими монументами. Но фронт работ оказался таким обширным, что средств оказалось недостаточно. В Эстонии уже снесли 64 памятника времен СССР. На очереди еще 150 монументов.  

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# Вторая мировая война # Новости Эстонии # Фотофакт

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