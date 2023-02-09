Землетрясение в Турции: тела супруга белоруски и их ребёнка извлекли из-под завалов в Кахраманмараше

Новости Турции. Трагические известия о наших согражданах пришли из пострадавшей от сокрушительного землетрясения Турции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе Кахраманмараше из-под завалов извлекли тела супруга белоруски и их ребенка. Об этом сообщили сотрудники посольства нашей страны в Турции. О судьбе женщины и ее второго малыша информации пока нет.

С момента сильнейшего природного катаклизма прошло около трех суток. Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, поскольку, учитывая масштабы разрушений, время сейчас – самый главный враг. Под обломками зданий могут находиться еще тысячи людей. В пострадавшие районы съезжаются спасатели.

Белорусский спецотряд «Зубр» уже приступил к работам в Адане. Туда же направляется и наша съемочная группа. В данный момент наш корреспондент Константин Герцев находится в аэропорту Стамбула. Там сложилась непростая ситуация.

Константин Герцев, корреспондент:

По состоянию на 10 часов утра мы продолжаем находиться в международном аэропорту Стамбула. Наш рейс в город юго-востока Турции Адана не отменен, он продолжает находиться на табло в актуальном статусе. Борт находится непосредственно около трапа. Буквально 10 минут назад закончилась погрузка гуманитарной помощи. И вот, здесь, на заднем фоне видно непосредственно эта команда волонтерская людей и обычных граждан, которые хотят попасть в этот город, посетить своих родственников, помочь им. Вообще, обстановка в связи с этим, с условным переносом рейса достаточно накалилась. Постоянно стычки с представителями администрации турецких авиалиний. Передо мной присутствуют и наряды полиции, которые дежурят и даже где-то не стесняются выводить людей. Потому что определенный режим чрезвычайного положения введен в Стамбуле в связи с этой ситуацией. И конечно же, правоохранители хотят поддержать порядок.

Вообще, если говорить о юго-востоке Турции на данный момент, в большей степени он сегодня пострадал от землетрясения, но единственный действующий аэропорт, который принимает и чартерные, и гражданские рейсы, и другие специальные воздушные суда – это Адана. В частности, мы туда собираемся отправиться, как мы уже анонсировали. Надеемся, что в ближайшее время мы все-таки покинем Стамбул. По крайней мере, администрация заверила нас, что в течение часа-двух рейс будет отправлен. По их мнению, причина задержки – большая загруженность аэропорта. В это действительно хочется охотно верить, потому что надо понимать, что все спасательные группы, вся гуманитарная помощь, все волонтеры и обычные граждане неравнодушные, которые хотят помочь, все отправляются в этот город на юго-востоке. А уже из него двигаются в направлении других населенных пунктов, которые пострадали в результате землетрясения 6-7 февраля на юго-востоке Турции.

Число жертв природного катаклизма продолжает расти. В списке погибших без малого 13 тысяч человек. Но и эта цифра, к сожалению, далеко не окончательная. Количество пострадавших достигло 63 тысяч. Спасатели, добровольцы и волонтеры прилагают все усилия, чтобы спасти как можно больше людей, оказавшихся под грудами бетона. Истекают 72 часа после землетрясения, которые, по данным специалистов, критически важны для поиска выживших. В городе Хатай спустя 68 часов удалось достать из-под обломков маленькую девочку и семью из четырех человек.