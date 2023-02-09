Страдают ягуары, львы и волки. Вот как в зоопарке Рио-де-Жанейро спасают животных от жары

Если у нас зима, на планете обязательно где-то сейчас жара. Изнуряющее лето дает знать себе в Бразилии. Обитателям местных зоопарков – особенно гостям из более северных широт – ой как не сладко.

Марина Швейцер, биолог:

Ледяные глыбы – это наш способ охладить эту жару в Рио-де-Жанейро. У нас 40 или 45 градусов по Цельсию, и это слишком жарко. Вот как мы можем обеспечить термический комфорт животным.

В Германии охотники соревнуются в подражании реву оленя – подробнее здесь.

Ягуары, львы, выдры и волки – это далеко не полный список животных, которым нравится такое летнее меню со льдом. Они, конечно, с наполнителем, хотя и замороженная вода подойдет.

*На правах рекламы.