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Страдают ягуары, львы и волки. Вот как в зоопарке Рио-де-Жанейро спасают животных от жары

09 февраля 2023 09:18
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Если у нас зима, на планете обязательно где-то сейчас жара. Изнуряющее лето дает знать себе в Бразилии. Обитателям местных зоопарков особенно гостям из более северных широт ой как не сладко.  

Страдают ягуары, львы и волки. Вот как в зоопарке Рио-де-Жанейро спасают животных от жары-1

Марина Швейцер, биолог:  
Ледяные глыбы – это наш способ охладить эту жару в Рио-де-Жанейро. У нас 40 или 45 градусов по Цельсию, и это слишком жарко. Вот как мы можем обеспечить термический комфорт животным.  

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Ягуары, львы, выдры и волки – это далеко не полный список животных, которым нравится такое летнее меню со льдом. Они, конечно, с наполнителем, хотя и замороженная вода подойдет.  

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