В Германии охотники соревнуются в подражании рёву оленя

Вот такой приблизительно звук издают благородные олени во время гона. Их реву издавна пытаются подражать охотники. Лучшие из них даже соревнуются на чемпионатах. Этот турнир проходит в немецком Дортмунде. Задача участников – имитировать рев вожака, крик старого оленя и рев оленя в брачный период.

Хильдегард Цервос, участница чемпионата: Когда слышишь в лесу, как олени отвечают, то справа, то слева, сердце начинает биться быстрее. Это очень увлекательно.

Страдают ягуары, львы и волки. Вот как в зоопарке Рио-де-Жанейро спасают животных от жары – подробности здесь.

Звуки извлекают с помощью разных приспособлений: бычьих рогов, пластиковых или металлических труб, морских раковин и других инструментов. Раньше умение подражать реву оленя помогало охотникам выманить животное, чтобы его добыть. Теперь для многих это просто искусство. Трое лучших участников турнира в Германии выступят на чемпионате Европы.

*На правах рекламы.