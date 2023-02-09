Прямой эфир

В Германии охотники соревнуются в подражании рёву оленя

09 февраля 2023 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вот такой приблизительно звук издают благородные олени во время гона. Их реву издавна пытаются подражать охотники. Лучшие из них даже соревнуются на чемпионатах. Этот турнир проходит в немецком Дортмунде. Задача участников – имитировать рев вожака, крик старого оленя и рев оленя в брачный период.  

В Германии охотники соревнуются в подражании рёву оленя-1

Хильдегард Цервос, участница чемпионата:  
Когда слышишь в лесу, как олени отвечают, то справа, то слева, сердце начинает биться быстрее. Это очень увлекательно.  

В Германии охотники соревнуются в подражании рёву оленя-4

Страдают ягуары, львы и волки. Вот как в зоопарке Рио-де-Жанейро спасают животных от жары – подробности здесь.  

Звуки извлекают с помощью разных приспособлений: бычьих рогов, пластиковых или металлических труб, морских раковин и других инструментов. Раньше умение подражать реву оленя помогало охотникам выманить животное, чтобы его добыть. Теперь для многих это просто искусство. Трое лучших участников турнира в Германии выступят на чемпионате Европы.  

*На правах рекламы.   

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Реклама # Хильдегард Цервос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Землетрясение в Турции: тела супруга белоруски и их ребёнка извлекли из-под завалов в Кахраманмараше
09 февраля 2023 08:50

Землетрясение в Турции: тела супруга белоруски и их ребёнка извлекли из-под завалов в Кахраманмараше

ЧП в Канаде: автобус врезался в детский сад, есть погибшие
09 февраля 2023 07:56

ЧП в Канаде: автобус врезался в детский сад, есть погибшие

Греция тонет в снегу: закрываются школы и магазины, часть дорог перекрыта
09 февраля 2023 07:21

Греция тонет в снегу: закрываются школы и магазины, часть дорог перекрыта