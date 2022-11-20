Жители Казахстана выбирают президента. Явка уже 67%

Новости Казахстана. Жители Казахстана выбирают президента. Явка к этому моменту составила 67 %, что говорит о высокой избирательной активности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Жители Казахстана выбирают президента. Явка к этому моменту составила 67 %, что говорит о высокой избирательной активности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, внеочередные президентские выборы проходят в соответствии с обновленной Конституцией. В электоральной гонке участвуют шесть кандидатов.
Среди них и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. По мнению экспертов, Токаева поддержит большинство.