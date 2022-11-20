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Жители Казахстана выбирают президента. Явка уже 67%

20 ноября 2022 14:07
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Новости Казахстана. Жители Казахстана выбирают президента. Явка к этому моменту составила 67 %, что говорит о высокой избирательной активности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Казахстана выбирают президента. Явка уже 67%-1

Напомним, внеочередные президентские выборы проходят в соответствии с обновленной Конституцией. В электоральной гонке участвуют шесть кандидатов.

Среди них и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. По мнению экспертов, Токаева поддержит большинство.

# Президентские выборы # Касым-Жомарт Токаев # Новости Казахстана # Фотофакт

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