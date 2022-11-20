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В Москве горит склад. Внутри заблокированы два человека, семерых уже спасли

20 ноября 2022 14:04
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Новости России. В районе Ленинградского вокзала в Москве горит склад. Два человека оказались заблокированы внутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве горит склад. Внутри заблокированы два человека, семерых уже спасли-1

Все силы направлены на их спасение. Ранее удалось эвакуировать семь человек. Площадь пожара достигла почти 2 тысячи квадратов. Огонь продолжает распространяться. В некоторых частях здания обрушились перекрытия. Как сообщают экстренные службы, к тушению могут привлечь авиацию и пожарный поезд.

# Пожар # Новости России # Фотофакт

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