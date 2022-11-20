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Потерявшаяся собака пришла в полицию, чтобы её быстрее нашли

20 ноября 2022 11:31
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Новости Великобритании. Забавная история из Великобритании. Там потерявшаяся собака сама пришла в полицию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потерявшаяся собака пришла в полицию, чтобы её быстрее нашли-1

Бордер-колли по кличке Рози решила не метаться по улицам в поисках своих хозяев. Вместо этого собака отправилась в местный полицейский участок. Как отметили правоохранители, Рози уверенно зашла в отделение, будто точно знала, куда идет и зачем. Потом она спокойно легла у двери и ждала, пока за ней придут. По словам хозяйки, Рози всегда отличалась прилежным поведением. Однако женщина даже не подозревала, что питомец настолько самостоятельный.

# Человек и животные # Новости Великобритании # Фотофакт

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