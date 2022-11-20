Французская полиция разогнала протест «жёлтых жилетов» дубинками и газом

Новости Франции. Уроки демократии. Протесты «желтых жилетов» во Франции не обошлись без столкновений с полицией и насилия с их стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты вышли на улицы буквально по всей стране в честь четвертой годовщины протестов. «Желтые жилеты» выступают против социально-экономической политики президента Эммануэля Макрона. Представители движения недовольны ростом цен на топливо и продукты. Многие участники акции скандировали: «Мы здесь ради достоинства и лучшего мира, даже если Макрон этого не хочет». Однако уже по традиции протест перерос в жесткие столкновения с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки. Причем подобная «охрана правопорядка» происходит постоянно. Под руку полицейским попадаются как протестующие, так и журналисты.