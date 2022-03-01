Наблюдатели ОБСЕ покидают Донбасс. Колонна автомобилей выезжает через Россию

Наблюдатели ОБСЕ, которые в Донбассе находились более семи лет, покидают территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается, что колонна автомобилей специальной мониторинговой миссии организации выезжает через Россию.
Наблюдатели ОБСЕ, которые в Донбассе находились более семи лет, покидают территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается, что колонна автомобилей специальной мониторинговой миссии организации выезжает через Россию.
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