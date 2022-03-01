Прямой эфир

Наблюдатели ОБСЕ покидают Донбасс. Колонна автомобилей выезжает через Россию

01 марта 2022 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наблюдатели ОБСЕ, которые в Донбассе находились более семи лет, покидают территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается, что колонна автомобилей специальной мониторинговой миссии организации выезжает через Россию.  

Наблюдатели ОБСЕ покидают Донбасс. Колонна автомобилей выезжает через Россию-1

Читайте также:

«Достигнуты определенные договоренности». Макей о результатах переговоров между Россией и Украиной  

Александр Лукашенко: «Я бы даже это сейчас не назвал войной. Это конфликт. День, два – будет война. А через три дня – мясорубка»  

Помощник президента России о переговорах с Украиной: нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции  

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Многие провели эту ночь в укрытиях и подвалах. Ситуация в Украине – последние данные
01 марта 2022 06:33

Многие провели эту ночь в укрытиях и подвалах. Ситуация в Украине – последние данные

В магазинах нет продуктов. Украина просится в ЕС. Как развиваются события 28 февраля?
28 февраля 2022 18:09

В магазинах нет продуктов. Украина просится в ЕС. Как развиваются события 28 февраля?

Нефть Brent стоит уже 100 долларов за баррель
28 февраля 2022 14:35

Нефть Brent стоит уже 100 долларов за баррель