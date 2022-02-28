В магазинах нет продуктов. Украина просится в ЕС. Как развиваются события 28 февраля?

К самой горячей во всех смыслах теме – ситуации в Украине. Обстановка там по-прежнему накаленная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Донецкой и Луганской народных республиках идут ожесточенные бои. По сообщению властей, населенные пункты подвергаются массированному обстрелу украинскими силовиками. Все это привело к новым многочисленным разрушениям. В Донецке повреждения получило здание роддома, остались без электричества несколько городов. Силы ЛНР, ведя контрнаступление, окружили Мариуполь.

Бои идут и в других частях страны. Сообщается о столкновениях возле Чернигова и в самом городе. Слышна стрельба и артиллерийские залпы в Харькове. Министерство обороны России заявило о взятии Запорожской АЭС и обвинило власти Киева в создании живого щита из гражданских, чтобы помешать взятию города. Представитель российского военного ведомства пообещал его жителям гуманитарный коридор для эвакуации.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:

Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции. Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме.

Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве «живого щита» для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы.

Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. Данное направление открыто и безопасно.

В самом Киеве сложная гуманитарная обстановка. В магазинах нет продуктов. Если они появляются, то за ними выстраиваются очереди в сотни человек.

Отмечаются многочисленные случаи мародерства. Власти столицы призвали применять самые жесткие меры к тем, кто пойман с поличным на грабежах. На фоне этого Зеленский выступил с обращением к странам Запада с просьбой в ускоренном порядке принять Украину в ЕС.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Мы просим Европейский Союз принять Украину немедленно согласно новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам, которые с нами. Но наша цель – быть со всеми европейцами и, самое главное, быть равными. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы это заслужили. Я уверен, что это возможно.