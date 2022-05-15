«Мы верим в диалог». В Швеции проходит акция протеста против вступления страны в НАТО

Новости Швеции. В Швеции протестуют против вступления в НАТО. Сотни человек требуют правительство объясниться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организатором протеста является местная организация под названием «Скажем нет НАТО». Ее участники считают, что главная задача правительства – это защита независимости страны и поддержка мира в ней. А вступление в НАТО противоречит этой задаче и только ухудшит нынешнюю ситуацию в регионе.

Ульф Спаррбедж, протестующий:

Мы не думаем, что НАТО является организацией мира. НАТО ведет войны, при этом ни одна страна не подвергается прямому военному нападению. Тем не менее они разрушили большую часть Ближнего Востока, Афганистан и так далее. Мы не хотим быть врагами с Россией. Мы верим в диалог и пытаемся заключить соглашение и мир. Мы хотим оставаться нейтральными без союза.