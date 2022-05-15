В Германии рассматривается возможность экономии на уличном освещении

Правда, пока непонятно, фонари будут работать частично или не будут вовсе. Местным жителям конкретики никто не дал. Зато точно известно, что экономить придётся и самим немцам. Федеральное объединение предприятий в сфере энергетики и водоснабжения ФРГ заявило о дальнейшем росте цен на электроэнергию и газ. И это несмотря на то, что стоимость электроэнергии уже выросла в четыре раза, а газ – почти в пять. Многие домохозяйства и так не справляются с «письмами счастья» от коммунальщиков – слишком дорого. В это время правительство Германии советует своим гражданам быть экономнее.