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В Германии рассматривается возможность экономии на уличном освещении

15 мая 2022 13:16
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Новости Германии. В Германии скоро будет темно. Из-за высоких цен на электроэнергию немецкие города готовятся экономить на уличном освещении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии рассматривается возможность экономии на уличном освещении-1

Правда, пока непонятно, фонари будут работать частично или не будут вовсе. Местным жителям конкретики никто не дал. Зато точно известно, что экономить придётся и самим немцам. Федеральное объединение предприятий в сфере энергетики и водоснабжения ФРГ заявило о дальнейшем росте цен на электроэнергию и газ. И это несмотря на то, что стоимость электроэнергии уже выросла в четыре раза, а газ – почти в пять. Многие домохозяйства и так не справляются с «письмами счастья» от коммунальщиков – слишком дорого. В это время правительство Германии советует своим гражданам быть экономнее.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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