Новости Турции. В Турции продолжаются работы по разбору завалов. Шансы найти выживших тают с каждым часом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых районах даже были прекращены поисковые операции.

По сообщению властей, в 10-ти разрушенных провинциях полностью уничтожены или серьезно повреждены более 40 тысяч зданий. Ущерб от стихии, по самым приблизительным подсчетам, уже составил почти 85 миллиардов долларов. Это 10 % ВВП страны. Президент Турции назвал это землетрясение «катастрофой века».