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Землетрясение в Турции. Уничтожены или серьёзно повреждены более 40 тысяч зданий, ущерб – почти 85 млрд долларов

14 февраля 2023 11:02
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Новости Турции. В Турции продолжаются работы по разбору завалов. Шансы найти выживших тают с каждым часом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых районах даже были прекращены поисковые операции.

Землетрясение в Турции. Уничтожены или серьёзно повреждены более 40 тысяч зданий, ущерб – почти 85 млрд долларов-1

По сообщению властей, в 10-ти разрушенных провинциях полностью уничтожены или серьезно повреждены более 40 тысяч зданий. Ущерб от стихии, по самым приблизительным подсчетам, уже составил почти 85 миллиардов долларов. Это 10 % ВВП страны. Президент Турции назвал это землетрясение «катастрофой века».

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Землетрясение в Турции. Уничтожены или серьёзно повреждены более 40 тысяч зданий, ущерб – почти 85 млрд долларов-4

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# Землетрясение # Реджеп Тайип Эрдоган # Новости Турции # Фотофакт

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