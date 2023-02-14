В Нью-Йорке грузовик на полной скорости въехал в толпу пешеходов – один человек погиб, семеро получили травмы

Новости США. Один человек погиб, семеро получили травмы после того, как грузовик на полной скорости въехал в толпу пешеходов в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом. Водитель задержан.