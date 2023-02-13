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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 31 тысячу

13 февраля 2023 11:32
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Власти Турции заявили, что жертвами разрушительного землетрясения на данный момент стали 31 643 человека. Страна уже неделю пытается оправиться от шока, вызванного одним из сильнейших в истории страны стихийным бедствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 31 тысячу-1

По данным властей, полностью разрушены или серьезно повреждены 25 тысяч домов, приблизительный ущерб оценивается в 84 миллиарда долларов. Город Антакья в турецкой провинции Хатай уничтожен практически полностью. В грубых нарушениях при строительстве в сейсмозоне, из-за которых многоэтажки буквально складывались, подозреваются 130 человек, 12 уже арестованы. В пострадавших районах продолжается разбор завалов.

Белорусские спасатели достали из-под завалов выжившего спустя неделю после землетрясения.

Сложная ситуация сохраняется и в Сирии. Там также продолжаются разборы завалов. Число погибших превысило 3,5 тысячи человек.

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# Землетрясение # Фотофакт

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