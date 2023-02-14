Почти 800 млрд евро потратили за год страны ЕС на борьбу с энергокризисом

На борьбу с энергокризисом европейские страны за год потратили почти 800 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство Reuters. Только государства Евросоюза на компенсацию возросших цен на тепло и электричество выделили 680 миллиардов евро и 103 миллиарда на эти цели потратили Британия и Норвегия, которые не входят в ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самой щедрой оказалась Германия – она отдала 270 миллиардов. За что подверглась критике из-за своего гигантского пакета энергетической помощи, который намного превосходит то, что могут себе позволить другие страны союза. Но и эти цифры неокончательные, так как внушительные финансовые вливания пока не помогли преодолеть кризисную ситуацию.
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