Почти 800 млрд евро потратили за год страны ЕС на борьбу с энергокризисом

На борьбу с энергокризисом европейские страны за год потратили почти 800 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство Reuters. Только государства Евросоюза на компенсацию возросших цен на тепло и электричество выделили 680 миллиардов евро и 103 миллиарда на эти цели потратили Британия и Норвегия, которые не входят в ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.