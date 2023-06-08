Прямой эфир

Зеленский заявил, что был в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

08 июня 2023 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область, которая пострадала от разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Он провел оперативное совещание, на котором обсуждались проблемы устранения последствий после взрыва плотины ГЭС, вопросы эвакуации населения, обеспечения жизнедеятельности затапливаемых территорий, возобновления экосистемы и военной обстановки в регионе.

В Кремле заявили, что украинские войска атаковали Каховскую ГЭС, уничтожив ее верхнюю часть, но сама плотина не пострадала. Сброс воды осуществляется бесконтрольно. Продолжается эвакуация мирных жителей из трех районов. 

По словам пресс-секретаря президента России, одной из целей бомбардировки было лишить Крым воды. Президент РФ Путин назвал эту акцию варварской и отметил масштабную экологическую и гуманитарную катастрофу.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Владимир Путин # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Германия готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО
08 июня 2023 09:54

Германия готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО

В Литве признали неконституционным закон для сдерживания мигрантов из Беларуси
08 июня 2023 09:50

В Литве признали неконституционным закон для сдерживания мигрантов из Беларуси

Леонтьев заявил о 5 погибших при обстреле ВСУ Каховской ГЭС
08 июня 2023 09:39

Леонтьев заявил о 5 погибших при обстреле ВСУ Каховской ГЭС