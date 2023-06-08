Зеленский заявил, что был в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область, которая пострадала от разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Он провел оперативное совещание, на котором обсуждались проблемы устранения последствий после взрыва плотины ГЭС, вопросы эвакуации населения, обеспечения жизнедеятельности затапливаемых территорий, возобновления экосистемы и военной обстановки в регионе.

В Кремле заявили, что украинские войска атаковали Каховскую ГЭС, уничтожив ее верхнюю часть, но сама плотина не пострадала. Сброс воды осуществляется бесконтрольно. Продолжается эвакуация мирных жителей из трех районов.

По словам пресс-секретаря президента России, одной из целей бомбардировки было лишить Крым воды. Президент РФ Путин назвал эту акцию варварской и отметил масштабную экологическую и гуманитарную катастрофу.