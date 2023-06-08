В Литве признали неконституционным закон для сдерживания мигрантов из Беларуси

Новости Литвы. В Литве признали антиконституционными меры по борьбе с мигрантами. Именно к такому выводу пришел Конституционный суд, рассмотрев жалобу гражданина Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С ним литовские власти обошлись довольно жестко. Мужчину, который проник в страну, насильно поместили во временный центр регистрации иностранцев и продержали его там полгода. Суд счел это недопустимым. За поведение своих подчиненных даже пришлось оправдываться главе МВД, которая сказала, что эти меры были вынужденными.

Два года назад в Литве приняли скандальный законопроект, который позволяет властям удерживать мигрантов под стражей в центрах содержания, а также без лишних бюрократических процедур отказывать беженцам в предоставлении убежища и выдворять их из страны.

Претензии к суду есть и у президента страны Гитанаса Науседы. Он задался вопросом, что силовики будут делать, если Литва вновь столкнется с массовой волной мигрантов. Видимо, литовские власти знают только силовые методы.