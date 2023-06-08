Леонтьев заявил о 5 погибших при обстреле ВСУ Каховской ГЭС

Каховская ГЭС разрушена в результате артобстрела, погибли пять человек. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

Из 7 человек 5 утонули во время выпаса скота. В результате ЧП 41 человек был экстренно доставлен в госпиталь с переохлаждением и острыми сердечными заболеваниями.

Предполагается, что удар был произведен из ракетной установки «Ольха», что разрушило верхнюю часть гидроэлектростанции и привело к бесконтрольному спуску воды. Почти 4300 человек были эвакуированы из затопленной зоны.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту теракта. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС был осуществлен киевским режимом, который ослабил свои позиции на Херсонском направлении и перебросил войска в районы наступления.