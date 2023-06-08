Прямой эфир

Леонтьев заявил о 5 погибших при обстреле ВСУ Каховской ГЭС

08 июня 2023 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каховская ГЭС разрушена в результате артобстрела, погибли пять человек. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

Из 7 человек 5 утонули во время выпаса скота. В результате ЧП 41 человек был экстренно доставлен в госпиталь с переохлаждением и острыми сердечными заболеваниями. 

Предполагается, что удар был произведен из ракетной установки «Ольха», что разрушило верхнюю часть гидроэлектростанции и привело к бесконтрольному спуску воды. Почти 4300 человек были эвакуированы из затопленной зоны.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту теракта. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС был осуществлен киевским режимом, который ослабил свои позиции на Херсонском направлении и перебросил войска в районы наступления.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Politico: ЕС не может согласовать 11-й пакет санкции против России
08 июня 2023 09:10

Politico: ЕС не может согласовать 11-й пакет санкции против России

ВС Украины ударили по месту сбора для эвакуации людей из Голой Пристани
08 июня 2023 09:01

ВС Украины ударили по месту сбора для эвакуации людей из Голой Пристани

Густой дым накрыл Вашингтон и Нью-Йорк
08 июня 2023 08:49

Густой дым накрыл Вашингтон и Нью-Йорк