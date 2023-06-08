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Германия готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО

08 июня 2023 09:54
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Новости Германии. Германия готовится к проведению крупнейших в истории военно-воздушных учений НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО-1

В них примут участие 250 самолетов из 25 стран, которые совершат более 2 тысяч полетов. Будет задействовано 10 тысяч военнослужащих. Основная часть маневров пройдет в Германии, также для их проведения задействуют авиабазы в Нидерландах и Чехии. Согласно легенде этих учений, ВВС НАТО должны будут вместе отразить нападение условного противника на страну – участницу альянса.

# Военные учения # Фотофакт

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