Германия готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО

В них примут участие 250 самолетов из 25 стран, которые совершат более 2 тысяч полетов. Будет задействовано 10 тысяч военнослужащих. Основная часть маневров пройдет в Германии, также для их проведения задействуют авиабазы в Нидерландах и Чехии. Согласно легенде этих учений, ВВС НАТО должны будут вместе отразить нападение условного противника на страну – участницу альянса.