Зеленский встретится с лидерами ЕС в Брюсселе. Чего Украина добивается от Европы?

Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бельгийская столица стала третьей остановкой в стремительном европейском турне украинского президента.

Ранее он посетил Лондон, где выступил перед депутатами британского парламента и встретился с премьер-министром Риши Сунаком. После чего отправился в Париж с визитом к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Ожидается, что в Брюсселе Зеленский вновь будет просить новых поставок вооружения и денег.