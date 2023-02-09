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Зеленский встретится с лидерами ЕС в Брюсселе. Чего Украина добивается от Европы?

09 февраля 2023 19:49
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Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бельгийская столица стала третьей остановкой в стремительном европейском турне украинского президента.

Зеленский встретится с лидерами ЕС в Брюсселе. Чего Украина добивается от Европы?-1

Ранее он посетил Лондон, где выступил перед депутатами британского парламента и встретился с премьер-министром Риши Сунаком. После чего отправился в Париж с визитом к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Ожидается, что в Брюсселе Зеленский вновь будет просить новых поставок вооружения и денег.

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Олаф Шольц # Эммануэль Макрон # Риши Сунак # Фотофакт

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