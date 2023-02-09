Вторая группа белорусских спасателей вылетела в Турцию

Мы продолжаем следить за ситуацией в Турции, где четвертые сутки не прекращаются масштабные поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Землетрясение стерло с лица земли целые районы. Города в руинах. Число погибших растет с каждым часом. Жертв уже более 16 тысяч.
В Турцию уже вылетел еще один спецборт Вооруженных Сил Беларуси. В Газиантеп прибудут 32 белорусских спасателя и три поисковые собаки, а также техника и специальное оборудование.
С момента сильнейшего природного катаклизма прошло более трех суток. Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, ведь под обломками зданий могут находиться еще тысячи людей. Учитывая масштабы разрушений, время сейчас самый главный враг. В зону бедствия продолжают прибывать спасатели и волонтеры. Работают около 80 тысяч специалистов. Но и этого количества катастрофически не хватает.
Техника порой не может проехать к местам завалов. В круглосуточном режиме работают и больницы – в помощи медиков нуждаются свыше 66 тысяч человек. Огромное количество людей остались без крова. Власти делают все возможное, чтобы организовать для них помощь. Разбиты временные лагеря, подвозится вода, еда и предметы первой необходимости.
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