Компания Walt Disney сократит издержки на 5,5 млрд долларов, уволят 7 тысяч сотрудников

Кризис добрался и до киноиндустрии. Компания Walt Disney, одна из крупнейших медиаконгломератов в индустрии развлечений, объявила о массовом сокращении сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы лишатся почти 7 тысяч человек. Таким образом Disney планирует сократить свои расходы и сэкономить 5,5 миллиарда долларов. Также компания намерена изменить свою структуру. Появятся три подразделения. Они будут отвечать за развлекательный контент кино и телевидения, спортивные программы, парки и круизные лайнеры.

Отметим, в последний раз Disney производила сокращения в разгар пандемии в первой половине 2021 года. Тогда руководство уволило 32 тысячи рабочих, в основном в своих тематических парках.