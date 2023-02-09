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Компания Walt Disney сократит издержки на 5,5 млрд долларов, уволят 7 тысяч сотрудников

09 февраля 2023 19:40
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Кризис добрался и до киноиндустрии. Компания Walt Disney, одна из крупнейших медиаконгломератов в индустрии развлечений, объявила о массовом сокращении сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания Walt Disney сократит издержки на 5,5 млрд долларов, уволят 7 тысяч сотрудников-1

Работы лишатся почти 7 тысяч человек. Таким образом Disney планирует сократить свои расходы и сэкономить 5,5 миллиарда долларов. Также компания намерена изменить свою структуру. Появятся три подразделения. Они будут отвечать за развлекательный контент кино и телевидения, спортивные программы, парки и круизные лайнеры.

Отметим, в последний раз Disney производила сокращения в разгар пандемии в первой половине 2021 года. Тогда руководство уволило 32 тысячи рабочих, в основном в своих тематических парках.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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