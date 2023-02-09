Великобритания может остаться без автобусного сообщения: не хватает финансирования

Новости Великобритании. Британия может остаться без автобусного сообщения из-за нехватки финансирования. Об этом заявили транспортные компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их словам, если правительство в течение нескольких дней ничего не сделает, чтобы исправить ситуацию, то уже на следующей неделе по всей Англии будут сокращены сотни маршрутов. А к лету их число может и вовсе достичь 1 500. Компании больше не могут справляться с возросшими затратами на техническое обслуживание автобусов и топливо. Если власти продолжат бездействовать и не примут решение о финансировании, то британцы в одночасье лишатся львиной доли транспортного сообщения.