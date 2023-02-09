Прямой эфир

Великобритания может остаться без автобусного сообщения: не хватает финансирования

09 февраля 2023 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Британия может остаться без автобусного сообщения из-за нехватки финансирования. Об этом заявили транспортные компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Великобритания может остаться без автобусного сообщения: не хватает финансирования-1

По их словам, если правительство в течение нескольких дней ничего не сделает, чтобы исправить ситуацию, то уже на следующей неделе по всей Англии будут сокращены сотни маршрутов. А к лету их число может и вовсе достичь 1 500. Компании больше не могут справляться с возросшими затратами на техническое обслуживание автобусов и топливо. Если власти продолжат бездействовать и не примут решение о финансировании, то британцы в одночасье лишатся львиной доли транспортного сообщения.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зона бедствия в Турции: белорусский спецотряд «Зубр» помог девушке выбраться из-под завалов
09 февраля 2023 10:58

Зона бедствия в Турции: белорусский спецотряд «Зубр» помог девушке выбраться из-под завалов

Попросили ещё 1,5 млн евро. Минобороны Эстонии не хватает денег для сноса советских памятников
09 февраля 2023 10:13

Попросили ещё 1,5 млн евро. Минобороны Эстонии не хватает денег для сноса советских памятников

Страдают ягуары, львы и волки. Вот как в зоопарке Рио-де-Жанейро спасают животных от жары
09 февраля 2023 09:18

Страдают ягуары, львы и волки. Вот как в зоопарке Рио-де-Жанейро спасают животных от жары