Украинский лидер Владимир Зеленский выступает против прекращения боевых действий, считая, что оно вовсе не означает конца войны и не ведет к налаживанию политического диалога с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Он также считает, что это даст РФ преимущества. Как отмечает Зеленский, несмотря на предпринимаемые усилия, Европа не может вовремя пополнять боевой резерв ВСУ.

Ранее министр оборонной политики России Сергей Шойгу заявил о существенных потерях украинской армии в 2023 году. Он доложил, что ВСУ потеряли более 215 тысяч человек.

Указ о невозможности вести переговоры с Путиным Зеленский подписал, в то время как в Москве выразили свою готовность к мирному урегулированию. Однако в Киеве отказываются рассмотреть такую возможность, подтвердив свою позицию на G20, где Зеленский заявил, что Минска-3 не будет.