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Медведев: попытки ВСУ уничтожить пусковые установки РФ приведут к ответному ядерному удару

12 января 2024 07:33
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Попытки ВСУ уничтожить западными ракетами российские пусковые установки может быть поводом для использования ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Он особо подчеркнул, что речь идет не о праве на самозащиту, а о поводе для применения ядерного оружия по стране, которая пытается организовать такое нападение.

Также Медведев отметил, что в случае агрессии с помощью обычных вооружений Россия может задействовать ядерное оружие, если под угрозой окажется ее существование. Он настоятельно призвал Украину принять это во внимание.

# Оружие и боеприпасы # Дмитрий Медведев

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