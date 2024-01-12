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США прекращают поставки оружия и другой помощи Украине

12 января 2024 07:23
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Военная поддержка Украины со сторны США была прекращена из-за нехватки средств, заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что продолжение выделения средств зависит от решения Конгресса. В конце 2023 года был передан последний пакет помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов.

Новые оружейные поставки не будут осуществляться до тех пор, пока Конгресс не одобрит выделение дополнительных средств. Республиканцы говорят, что не поддержат выделение средств до тех пор, пока не будут изменены методы защиты американских границ.

При этом западные СМИ отмечают усталость от украинского кризиса и снижение поддержки Киева. По данным NBC, уже ведутся обсуждения возможных последствий мирных отношений с Россией.

# Международная политика # Джон Кирби # Джо Байден

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