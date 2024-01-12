В заложниках у преступных группировок Эквадора находятся 180 человек

180 человек остаются в заложниках у преступных группировок Эквадора. В тюрьмах заключенные удерживают сотрудников охраны и административных служащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В остальном города постепенно возвращаются к мирной жизни. На улицах столицы становится спокойнее.