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В заложниках у преступных группировок Эквадора находятся 180 человек

12 января 2024 07:44
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180 человек остаются в заложниках у преступных группировок Эквадора. В тюрьмах заключенные удерживают сотрудников охраны и административных служащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заложниках у преступных группировок Эквадора находятся 180 человек-1

В остальном города постепенно возвращаются к мирной жизни. На улицах столицы становится спокойнее.

В заложниках у преступных группировок Эквадора находятся 180 человек-4

Больше людей, больше машин, больше автобусов, спокойнее... Сегодня город кажется спокойнее.

Волна насилия, вспыхнувшая два дня назад, вынудила руководство Эквадора объявить о внутреннем вооруженном конфликте. Армии приказано нейтрализовать 22 преступные группировки.

# Международная политика

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