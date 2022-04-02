В Германии резко подорожали продукты, а в Великобритании стоимость газа выросла на 80% за ночь

Немецкие торговые сети предупредили о резком повышении цен на продукты питания, прежде всего на мясо и масло. Причиной стали новые цены на электроэнергию и удобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поставщики, правда, обещают, что дефицита продуктов в магазинах не будет, по крайней мере до конца года.