В Германии резко подорожали продукты, а в Великобритании стоимость газа выросла на 80% за ночь

Немецкие торговые сети предупредили о резком повышении цен на продукты питания, прежде всего на мясо и масло. Причиной стали новые цены на электроэнергию и удобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поставщики, правда, обещают, что дефицита продуктов в магазинах не будет, по крайней мере до конца года.
Экономический шок переживают и британцы. Прогреть дом, приготовить еду и просто принять душ стало для людей непозволительной роскошью. За одну ночь в Великобритании на 80 % взлетела стоимость газа, а цены на электричество подскочили на 36 %.
В Польше началась галопирующая инфляция. За год цены в стране выросли почти на 11%. Подробнее здесь.