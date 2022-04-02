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В Германии резко подорожали продукты, а в Великобритании стоимость газа выросла на 80% за ночь

02 апреля 2022 12:24
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Немецкие торговые сети предупредили о резком повышении цен на продукты питания, прежде всего на мясо и масло. Причиной стали новые цены на электроэнергию и удобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поставщики, правда, обещают, что дефицита продуктов в магазинах не будет, по крайней мере до конца года.

В Германии резко подорожали продукты, а в Великобритании стоимость газа выросла на 80% за ночь-1

Экономический шок переживают и британцы. Прогреть дом, приготовить еду и просто принять душ стало для людей непозволительной роскошью. За одну ночь в Великобритании на 80 % взлетела стоимость газа, а цены на электричество подскочили на 36 %.

В Германии резко подорожали продукты, а в Великобритании стоимость газа выросла на 80% за ночь-4

В Польше началась галопирующая инфляция. За год цены в стране выросли почти на 11%. Подробнее здесь.

# Экономический кризис # Фотофакт

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