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В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о новой мобилизации в РФ

04 апреля 2024 07:22
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг высказывания главы украинского государства Владимира Зеленского о якобы готовящейся дополнительной мобилизации в РФ. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский ранее уверял, что РФ ведет подготовку к проведению мобилизации 300 000 дополнительных войск к 1 июня, что, по словам Пескова, не является правдой.

Российский президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в новом витке мобилизации нет нужды, указывая на наличие большого количества добровольцев, готовых защищать интересы страны.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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