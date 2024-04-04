В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о новой мобилизации в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг высказывания главы украинского государства Владимира Зеленского о якобы готовящейся дополнительной мобилизации в РФ. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский ранее уверял, что РФ ведет подготовку к проведению мобилизации 300 000 дополнительных войск к 1 июня, что, по словам Пескова, не является правдой.

Российский президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в новом витке мобилизации нет нужды, указывая на наличие большого количества добровольцев, готовых защищать интересы страны.