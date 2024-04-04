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7 человек погибли из-за шторма на юге Китая

04 апреля 2024 06:19
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Из-за шторма на юге Китая погибли семь человек и более 500 эвакуированы. Всего непогода затронула почти 100 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 человек погибли из-за шторма на юге Китая-1

Разрушено более 2,5 тысячи домов. Около 100 из них восстановить не получится. Местных жителей просят не покидать здания во время грозы. Град и ливни, которые обрушились на КНР, уже назвали сильнейшими за последние 10 лет. Власти оценивают материальный ущерб.

# Природные катаклизмы # Новости Китая

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