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Швеция проводит учения на острове в Балтийском море

04 апреля 2024 06:20
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Шведские военные проводят учения на острове Готланд в Балтийском море. После присоединения страны к НАТО эта территория стала стратегическим объектом альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швеция проводит учения на острове в Балтийском море-1

Стокгольм заявил о планах укрепить оборону острова. Причиной названа растущая милитаризация России. От Калининграда Готланд отделяют примерно 330 километров. Власти Швеции объявили о готовности принять иностранных военных на острове. А пока шведские солдаты отрабатывают стрельбу из пулеметов и тестирует бронетехнику.

# НАТО # Новости Швеции

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