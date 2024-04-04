Швеция проводит учения на острове в Балтийском море

Шведские военные проводят учения на острове Готланд в Балтийском море. После присоединения страны к НАТО эта территория стала стратегическим объектом альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стокгольм заявил о планах укрепить оборону острова. Причиной названа растущая милитаризация России. От Калининграда Готланд отделяют примерно 330 километров. Власти Швеции объявили о готовности принять иностранных военных на острове. А пока шведские солдаты отрабатывают стрельбу из пулеметов и тестирует бронетехнику.