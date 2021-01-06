Запретят далеко отходить от дома. В некоторых странах из-за нового штамма коронавируса усиливают карантин

Локдаун в Израиле. На фоне быстрого распространения COVID-19 и его британского штамма в стране ужесточают карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо уже действующих ограничений, власти вводят новые меры.
Локдаун в Израиле. На фоне быстрого распространения COVID-19 и его британского штамма в стране ужесточают карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо уже действующих ограничений, власти вводят новые меры.
С 7 января и как минимум в течение двух недель будут закрыты образовательные учреждения, а также практически все предприятия. Сохраняется запрет на передвижение граждан на расстояние более километра от дома.
В Германии, между тем, продлили карантин до конца месяца. В регионах с наихудшей ситуацией жителям без веских причин запрещено отдаляться от дома более чем на 15 километров.
Сложная эпидситуация в США, где число заболевших COVID-19 превысило 21 миллион. Несмотря на жесткий локдаун, рекордные показатели зараженных фиксируют и в Великобритании. При этом новый штамм COVID-19 распространяется не только по королевству, но и по всему миру. По данным ВОЗ, вирус-мутант выявлен уже в четырех десятках стран.
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