Запретят далеко отходить от дома. В некоторых странах из-за нового штамма коронавируса усиливают карантин

Локдаун в Израиле. На фоне быстрого распространения COVID-19 и его британского штамма в стране ужесточают карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо уже действующих ограничений, власти вводят новые меры.

С 7 января и как минимум в течение двух недель будут закрыты образовательные учреждения, а также практически все предприятия. Сохраняется запрет на передвижение граждан на расстояние более километра от дома.