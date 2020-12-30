Из-за голода в Нигерии тысячи жителей штурмуют магазины и продуктовые склады

Новости Нигерии. Карантинные ограничения, введенные из-за пандемии, привели к голоду в Нигерии. Пытаясь найти хоть какую-то еду, тысячи жителей штурмуют магазины и склады с продовольствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что правительство страны запретило работать компаниям, которые поставляют продукты по всей стране. Решение принято в рамках борьбы с COVID-19. Благодаря введенным мерам власти надеялись замедлить распространение инфекции. Негативное влияние на продовольствие страны оказывают также экономический спад и экстремальные погодные условия.