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Из-за голода в Нигерии тысячи жителей штурмуют магазины и продуктовые склады

30 декабря 2020 13:00
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Новости Нигерии. Карантинные ограничения, введенные из-за пандемии, привели к голоду в Нигерии. Пытаясь найти хоть какую-то еду, тысячи жителей штурмуют магазины и склады с продовольствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за голода в Нигерии тысячи жителей штурмуют магазины и продуктовые склады-1

Дело в том, что правительство страны запретило работать компаниям, которые поставляют продукты по всей стране. Решение принято в рамках борьбы с COVID-19. Благодаря введенным мерам власти надеялись замедлить распространение инфекции. Негативное влияние на продовольствие страны оказывают также экономический спад и экстремальные погодные условия.  

# Коронавирус # Фотофакт

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