Больницы Лос-Анджелеса начинают работать в экономном режиме, а пациентов решили выписывать быстрее

Новости мира. Скорая помощь Лос-Анджелеса включает режим экономии. Местные власти распорядились не обеспечивать кислородом пациентов с уровнем насыщенности выше 90 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в больницах округа критическая. Многих, кто в обычных условиях должен был бы оставаться под наблюдением медиков, на фоне пандемии выписывают быстрее. Кроме того, врачам рекомендовано не привозить в больницы безнадежных больных.

Эпидситуация с COVID-19 в США и мире остается сложной. По последним данным, вирус подтвержден у более чем 86 миллионов жителей планеты. Великобритания на фоне стремительного распространения нового штамма COVID-19 объявила об очередном, уже третьем тотальном локдауне.

А в Токио и трех соседних префектурах с 7 января начнет действовать режим чрезвычайной ситуации.