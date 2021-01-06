Штамм коронавируса из Великобритании распространяется по миру. Его нашли уже в 41 стране

Британский штамм COVID-19 стремительно распространяется по миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным ВОЗ, вирус-мутант выявлен в 41 стране.
При этом, пока речь идет лишь о небольшом количестве зараженных. В основном, новая разновидность COVID-19 подтверждена у тех, кто недавно вернулся из-за границы, либо контактировал с прибывшими из Соединенного Королевства.
В Великобритании, несмотря на жесткий локдаун, эпидобстановка остается сложной. Суточный прирост заболеваемости в стране впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч. Кроме того, более чем вдвое возросло и количество умерших.
В рамках борьбы с пандемией все больше стран прибегают к строгим ограничениям. Так, в Германии продлили карантин до конца января. Помимо уже существующих мер, ввели новые. В регионах с наихудшей ситуацией жителям без веских причин запрещено отдаляться от дома на расстояние более 15 километров.
Читайте также:
Больницы Лос-Анджелеса начинают работать в экономном режиме, а пациентов решили выписывать быстрее
Женщина умерла через два дня после того, как ей сделали прививку от коронавируса
Больницы Германии столкнулись с серьёзными трудностями из-за нехватки финансирования