Штамм коронавируса из Великобритании распространяется по миру. Его нашли уже в 41 стране

Британский штамм COVID-19 стремительно распространяется по миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным ВОЗ, вирус-мутант выявлен в 41 стране. При этом, пока речь идет лишь о небольшом количестве зараженных. В основном, новая разновидность COVID-19 подтверждена у тех, кто недавно вернулся из-за границы, либо контактировал с прибывшими из Соединенного Королевства.