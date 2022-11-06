Зангезурский коридор. Что никак не могут поделить Армения и Азербайджан?

На неделе наметились сдвиги в разрешении конфликта по Нагорному Карабаху. Прошли трехсторонние переговоры Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна, которые стали еще одной попыткой завершить 30-летнее противостояние Армении и Азербайджана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мало того, что конфликт до сих пор не урегулирован, но появились и новые проблемы. Яблоком раздора стал Зангезурский коридор. Это дорога длиной примерно 100 километров, которая через территорию Армении связывает Азербайджан и Нахичевань. Нахичеванская Автономная Республика – это часть Азербайджана. Но она не входит в его границы (как Калининградская область в России) и Баку хочет связать обе части страны прямым транспортным сообщением. Как говорят специалисты, обострение в сентябре как раз и было связано с ситуацией вокруг этого коридора. Армении дали понять, что если обеспечение коридора не будет выполнено, то Азербайджан и Турция будут решать вопрос военным путем.

Поэтому сегодня перед ОДКБ стоит сразу несколько важных задач. Во-первых, сохранение в регионе российских миротворцев, чтобы там не появились натовские базы под видом наблюдателей. Пока это единственное, о чем удалось договориться – мандат миротворцев продлен на срок от 10 до 20 лет. Однако вопросы о статусе Нагорного Карабаха, о его новых границах и о Зангезурском коридоре пока не решены. Россия считает, что вопросы о границах пока надо отложить и заняться восстановлением экономических связей в регионе. Это позволит снизить напряжение между двумя странами, иначе подписание мирного договора будет невозможным.

В этом плане интересы России, Турции, Ирана и КНР совпадают. Через территорию Армении должен пройти глобальный коридор Север – Юг, который свяжет порты Санкт-Петербурга с Индией и Китаем. Армении тоже выгодно участие в таком торговом коридоре. Но на ситуацию активно пытаются влиять США, обвиняя Россию и ОДКБ в нежелании отстаивать интересы союзника. Но наш Президент по этому поводу отметил, что на ситуацию надо смотреть в общем контексте. Никому не нужна в регионе новая война под тем или иным предлогом. Она заморозит все транспортные проекты, чего Штаты и добиваются, а заодно закроет доступ к иранской границе. Понятно, что Тегерану (а это тоже ключевой союзник Армении) важно не допустить сценария, когда его сухопутная граница будет перекрыта или рядом окажутся натовские «миротворцы», однако как далеко готов зайти Иран для защиты границ – неясно.