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Латвия и Эстония потратили на нужды Киева около половины оборонных бюджетов

06 ноября 2022 19:09
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На неделе инфляция побила очередной рекорд в Польше. Цены на товары и услуги в октябре выросли почти на 18 %. Таких высоких показателей страна не видела с середины 90-х, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Латвия и Эстония потратили на нужды Киева около половины оборонных бюджетов-1

К такому резкому скачку привело подорожание энергоносителей. Их стоимость в Польше выросла примерно на 40 %. Продукты стали дороже почти на 22 %. Но не только Польша испытывает на себе всю силу санкций. В целом в Европе жить стало дороже. Об этом говорится в докладе МВФ за октябрь. В среднем европейцам приходится тратить на свой обиход на 7 % больше. По прогнозам специалистов, в 2023 году расходы увеличатся еще больше.

Латвия и Эстония потратили на нужды Киева около половины оборонных бюджетов-4

Лидеры по инфляции в Европе – это Латвия, Литва, Эстония. В этих странах рост цен уже превысил 20 %. Остальные члены ЕС приближаются к этой планке. И вот интересная деталь. Больше всего в военную операцию в Украине вкладываются все те же прибалтийские страны. Латвия и Эстония уже потратили на нужды Киева около половины собственных оборонных бюджетов. Эти же государства лидируют и в рейтинге по росту инфляции. Ну что ж, для таких случаев есть отдельное объяснение, кстати, научное: если где-то убыло, значит, у кого-то прибыло. В нашей ситуации, в принципе, все понятно.

# Международная политика # Фотофакт

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