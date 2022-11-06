Латвия и Эстония потратили на нужды Киева около половины оборонных бюджетов

На неделе инфляция побила очередной рекорд в Польше. Цены на товары и услуги в октябре выросли почти на 18 %. Таких высоких показателей страна не видела с середины 90-х, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К такому резкому скачку привело подорожание энергоносителей. Их стоимость в Польше выросла примерно на 40 %. Продукты стали дороже почти на 22 %. Но не только Польша испытывает на себе всю силу санкций. В целом в Европе жить стало дороже. Об этом говорится в докладе МВФ за октябрь. В среднем европейцам приходится тратить на свой обиход на 7 % больше. По прогнозам специалистов, в 2023 году расходы увеличатся еще больше.