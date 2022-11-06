Трамп планирует баллотироваться в президенты Америки в 2024-м

Дональд Трамп намекнул, что в 2024-м будет баллотироваться в президенты. Но пока на повестке другая избирательная кампания. 8 ноября – в Америке выборы в Конгресс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так называемый «супервторник».

Кто победит неясно, но учитывая все риски, демократы постарались закачать в Украину максимум денег и заключить максимум оборонных контрактов. Как сообщает издание Time, объем американской помощи с начала СВО составил рекордные 60 миллиардов долларов. Больше Штаты тратили только во время Вьетнамской войны.