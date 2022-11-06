Трамп планирует баллотироваться в президенты Америки в 2024-м
Дональд Трамп намекнул, что в 2024-м будет баллотироваться в президенты. Но пока на повестке другая избирательная кампания. 8 ноября – в Америке выборы в Конгресс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так называемый «супервторник».
Кто победит неясно, но учитывая все риски, демократы постарались закачать в Украину максимум денег и заключить максимум оборонных контрактов. Как сообщает издание Time, объем американской помощи с начала СВО составил рекордные 60 миллиардов долларов. Больше Штаты тратили только во время Вьетнамской войны.
Понятно, что любые успехи по Украине перед выборами будут работать на демократов. С другой стороны, поражение в перспективе будет означать полную смену власти в США. Но пока до этого далеко. А результаты голосования определяет не глобальная повестка, а настроения в конкретном штате, где избирают своего сенатора или членов Конгресса. Штаты в США очень разные, и это приводит к тому, что сенаторы от определенных регионов, например, где большая украинская или польская диаспора, занимают жесткую позицию по России независимо от того, кто они – демократы или республиканцы. Поэтому не стоит ожидать, что антироссийская риторика как-то поменяется или исчезнет из Конгресса при любом исходе голосования.
И, разумеется, выборы в парламент – это подготовка к президентской гонке, которая развернется в США через два года. Пока республиканцы в более выгодной позиции – у них есть не только Дональд Трамп, но и более молодой кандидат Рон Десантис, губернатор штата Флорида. А вот у демократов замены Байдену нет, и в целом это крайне слабый лидер партии.