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Трамп планирует баллотироваться в президенты Америки в 2024-м

06 ноября 2022 19:31
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Дональд Трамп намекнул, что в 2024-м будет баллотироваться в президенты. Но пока на повестке другая избирательная кампания. 8 ноября – в Америке выборы в Конгресс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так называемый «супервторник».

Кто победит неясно, но учитывая все риски, демократы постарались закачать в Украину максимум денег и заключить максимум оборонных контрактов. Как сообщает издание Time, объем американской помощи с начала СВО составил рекордные 60 миллиардов долларов. Больше Штаты тратили только во время Вьетнамской войны.

Трамп планирует баллотироваться в президенты Америки в 2024-м-1

Понятно, что любые успехи по Украине перед выборами будут работать на демократов. С другой стороны, поражение в перспективе будет означать полную смену власти в США. Но пока до этого далеко. А результаты голосования определяет не глобальная повестка, а настроения в конкретном штате, где избирают своего сенатора или членов Конгресса. Штаты в США очень разные, и это приводит к тому, что сенаторы от определенных регионов, например, где большая украинская или польская диаспора, занимают жесткую позицию по России независимо от того, кто они – демократы или республиканцы. Поэтому не стоит ожидать, что антироссийская риторика как-то поменяется или исчезнет из Конгресса при любом исходе голосования.

Трамп планирует баллотироваться в президенты Америки в 2024-м-4

И, разумеется, выборы в парламент – это подготовка к президентской гонке, которая развернется в США через два года. Пока республиканцы в более выгодной позиции – у них есть не только Дональд Трамп, но и более молодой кандидат Рон Десантис, губернатор штата Флорида. А вот у демократов замены Байдену нет, и в целом это крайне слабый лидер партии.

# Выборы # Дональд Трамп # Джо Байден # Рон Десантис # Фотофакт

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