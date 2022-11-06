Трамп вернётся в Twitter? Вот на что намекнули Маску после покупки соцсети

Сколько стоит свобода слова в США? Оказалось, она имеет свою цену, и это 44 миллиарда долларов. Именно столько заплатил Илон Маск за покупку социальной сети Twitter. И это дорого. Для сравнения: 44 миллиарда долларов – это примерно четыре годовых бюджета Беларуси. За что отдавать такие сумасшедшие деньги? Конечно, чтобы заработать еще больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дело в том, что вся империя Маска построена на пиаре и рекламе. Чтобы в его буквально нереальные разработки хотели инвестировать, надо создавать правильное впечатление о них. Сделать это можно через СМИ (но у Маска своего нет) или через соцсети. Похоже, для этого Twitter на самом деле и купили. Теперь соцсеть будет заниматься рекламой проектов миллиардера. А заодно через специальное приложение и продавать товары и услуги компаний Маска.

Но у миллиардера другое мнение насчет покупки. Он заявляет, все это было сделано, чтобы вернуть людям свободу слова в интернете, а ведь нас долго убеждали, что на Западе, а тем более в США, с этим и так нет проблем. Но оказалось, что все в этом западном мире продается и покупается. Даже свобода слова. И некоторым ее не дают. Вспомнить хотя бы того же Дональда Трампа, которого вычеркнули из всех соцсетей. Формально это вроде бы и не цензура – государство ведь ничего не запрещает. Просто руководство частных компаний решило вас игнорировать, а почему – это их внутреннее дело, государство тут ни при чем. Правда, теперь, когда Маск купил Twitter, у Трампа появился шанс вернуть себе трибуну. Но Илону тут же намекнули, что после этого у него перестанут закупать рекламу.