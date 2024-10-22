«Занесло». Медведев прокомментировал угрозы Трампа ударить по Москве

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что бывший президент США и претендент на победу в выборах Дональд Трамп не мог пригрозить ударом по Москве, потому что обычно он ведет себя «как шелковый» и с ним сложились теплые отношения. Об этом пишет РИА Новости.

«Трампа занесло», – написал он в соцсети Х.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль предпочел бы не раскрывать содержания бесед на высшем уровне. Медведев добавил, что единственным ответом на такие угрозы может стать ответный удар по Вашингтону.