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«Занесло». Медведев прокомментировал угрозы Трампа ударить по Москве

22 октября 2024 08:24
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что бывший президент США и претендент на победу в выборах Дональд Трамп не мог пригрозить ударом по Москве, потому что обычно он ведет себя «как шелковый» и с ним сложились теплые отношения. Об этом пишет РИА Новости.

«Трампа занесло», – написал он в соцсети Х.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль предпочел бы не раскрывать содержания бесед на высшем уровне. Медведев добавил, что единственным ответом на такие угрозы может стать ответный удар по Вашингтону.

# Международная политика # Дмитрий Медведев # Дмитрий Песков # Владимир Путин # Дональд Трамп

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