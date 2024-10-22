4 человека погибли в результате ударов ВВС Израиля по столице Ливана

Третью ночь подряд ВВС Израиля проводят массированные авиаудары по столице Ливана. За сегодня атак по Бейруту было как минимум 13, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под обстрелами оказались районы в южном пригороде. Жертвами стали 4 человека, ранены более 20. Снаряды упали в жилом квартале. В армии Израиля утверждают, что в этих районах находятся штабы «Хезболлы».

Острая фаза конфликта Израиля и Ливана началась около месяца назад. За все время противостояния его жертвами стали тысячи мирных жителей. Наибольшие человеческие потери несет Ливан.